«Эффект был потрясающий»: IVAN вспомнил о «голом» выходе на сцену «Евровидения»

В 2016 году белорусский певец IVAN представлял страну на «Евровидении». Идея выйти на сцену без одежды принадлежала его продюсеру. Тогда эту новость громко обсуждали во всех западных СМИ и с нетерпением ждали выхода артиста на сцену.

Выходить совершенно обнаженным Александр Иванов не решился. Тогда возникла идея применить эффект голограммы.

«Понятное дело, что, слава Богу, там ничего такого не было видно. Но на самом деле эффект был просто потрясающий, даже в зале. Потому что не было понятно, это я или не я. Сама эта голограмма, вот эта технология невероятно круто передает полноту и глубину этого действия. То есть, как будто бы перед тобой действительно сидит голый чувак с длинными волосами», — вспомнил IVAN в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее артист рассказал, как познакомился с Николаем Носковым, за творчеством которого следил с раннего детства.

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