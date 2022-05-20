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«Полунину обещали!»: Собчак возмутилась, что Театр оперы и балета в Севастополе возглавит Зеленский

Светская львица, судя по всему, переживает за судьбу артиста балета.

«Полунину обещали!»: Собчак возмутилась, что Театр оперы и балета в Севастополе возглавит Зеленский
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» выразила свое возмущение, что балетмейстер Игорь Зеленский, бывшей руководитель Баварского балета, может возглавить строящийся в Севастополе Театр оперы и балета.

«Его же Полунину обещали!»

Ксения Собчак

Кроме того, Ксения Собчак привела фрагмент своего интервью с Сергеем Полуниным. Она напомнила, что этот человек много сделал для России и стал в итоге изгоем на Западе.

Напомним, что в 2019 году Сергей Полунин был назначен исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе. Планировалось, что в будущем он станет руководить строящимся Театром оперы и балета в Крыму.

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КрымКсения СобчакСевастопольСергей ПолунинТеатр оперы и балета