«Европа топила дровами. Дрова поставляла Россия, на Украине их воровали»: что говорил о будущем Задорнов

Актер Оскар Кучера поделился забавной записью, заявив, что сатирик как в воду глядел.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» привел монолог сатирика Михаила Задорнова, который был записан чуть больше десяти лет назад. Он отметил, что юморист словно в воду глядел.

В своей миниатюре знаменитый юморист пытался предсказать будущее. Надо сказать, что оно не сильно расходится с сегодняшними реалиями.

«Шел 2018 год. Предсказалово. Россия стонала от 34 уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия, на Украине их воровали. США в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США. А главное. США теперь умоляют забрать обратно в СССР обнаглевших хохлов». Михаил Задорнов

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Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в ноябре 2017 года. На момент смерти ему было 69 лет.

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