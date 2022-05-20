«Удивлению не было предела»: IVAN рассказал о неожиданном звонке Носкова

Белорусский артист Александр Иванов, который выступает под псевдонимом IVAN, несколько лет назад был участником проекта «Главная сцена». В одном из номеров он исполнил песню Николая Носкова «На меньшее не согласен». А спустя несколько лет Носков решил лично познакомиться с молодым артистом, чтобы записать дуэт.

«У меня челюсть просто вообще отвалилась, что это мне звонит человек, на которого в музыкальном плане я равнялся практически все детство. Смотрел клипы, слушал песни, находил его живые концерты еще на VHS-кассетах. И тут он мне звонит! Моему удивлению не было предела», — сказал IVAN в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

С тех пор Николай Носков и Саша Иванов стали друзьями. Правда, записать дуэт пока не успели.

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