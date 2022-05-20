Трепещите, поклонники: Юлия Ефимова в кроп-топе и шортиках показала горячие танцы на полу

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Юлия Ефимова давно обосновалась в Америке. Оттуда она даже не приехала на Чемпионат России в этом году, из-за чего все решили, что она завершила карьеру. Да и глядя на ее микроблог в Сети, можно заметить, что предпочитает красотка больше отдыхать и развлекаться.

В этот раз Юлия Ефимова посетила танцевальный класс. Вместе с подругами они станцевали групповой танец, а затем пловчиха зажгла в одиночку. Она расположилась на полу в кроп-топе и шортиках, показав под одобряющие улюлюканья публики горячие движения на камеру.

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