«У нас появилась еще одна прекрасная малышка»: Эд Ширан стал отцом во второй раз

Британский певец и звукозаписывающий продюсер Эд Ширан в соцсетях сообщил, что стал отцом во второй раз. Его жена Черри Сиборн подарила ему дочь.
«Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее».
Напомним, что Эд Ширан и Черри Сиборн вместе с 2019 года. Три года назад они сыграли красивую свадьбу. В 2020 году у пары родилась дочь Лайра Антарктика Сиборн Ширан.
Эд Ширан — известный английский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришел к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.