«У нас появилась еще одна прекрасная малышка»: Эд Ширан стал отцом во второй раз

Британский певец заявил, что вместе с женой Черри Сиборн буквально влюблен в девочку.

Британский певец и звукозаписывающий продюсер Эд Ширан в соцсетях сообщил, что стал отцом во второй раз. Его жена Черри Сиборн подарила ему дочь.

«Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее». Эд Ширан

Напомним, что Эд Ширан и Черри Сиборн вместе с 2019 года. Три года назад они сыграли красивую свадьбу. В 2020 году у пары родилась дочь Лайра Антарктика Сиборн Ширан.

Эд Ширан — известный английский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришел к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте.

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