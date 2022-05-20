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Счастливы вместе: Кондратюк и Трусова веселятся в Санкт-Петербурге

Фигуристы изучают красоты северной столицы.

Счастливы вместе: Кондратюк и Трусова веселятся в Санкт-Петербурге
Марк Кондратюк. Фото: Global Look Press

Еще до Олимпиады в Пекине фигуристка Александр Трусова утверждала, что ей не нужны никакие отношения. Хотя уже тогда пошли слухи о том, что у спортсмены появился возлюбленный. В апреле догадки пользователей Сети подтвердились. Саша Трусова встречается с Марком Кондратюком.

Марк Кондратюк и Саша Трусова
Марк Кондратюк и Саша Трусова. Фото: соцсети

Пара перестала скрывать свои отношения и вместе отдохнула в Дубае. Теперь же они решили изучить красоты северной столицы и отправились в Санкт-Петербург. В своих соцсетях влюбленные делятся кадрами отдыха. Они успели побывать на крыше Исаакиевского собора, отдохнули в престижном ресторане.

Напомним, Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию в командном зачете, а Александра Трусова выиграла серебро в индивидуальных состязаниях.

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