«Каждый для себя должен решить сам»: Юрий Лоза ответил на вопрос, что главнее – семья или родина

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro высказался о понятиях семьи и родины и главенстве одного из этих слов над другим.

«Вопрос сложный. Все по-разному воспринимают понятия семьи и родины. Семья – это все, кто входит в ближний круг, родственники. У кого-то семья – это те, кто находится только в твоей квартире. И ты понятия не имеешь, кто живет на соседней улице». Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, те люди, которые сегодня выступают против действий властей, они тоже считают, что бьются за родину. «Считают себя патриотами. Поэтому надо определить, что такое семья и родина. Чем я готов пожертвовать семьей или родиной – каждый для себя должен решать сам. Кто-то считает, что ради ребенка готов уехать в Европу. Такие люди на родине оставили самое дорогое, что у них было. В том числе и свое прошлое. После революции век назад некоторые люди тоже уехали из страны. Они тоже патриоты, потому что так они пытались сохранить свои семьи. Здесь нет однозначного ответа, что главнее. И то, и другое главное», — заявил Юрий Лоза.

Ранее главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что для него родина важнее семьи. «Чушь. Мои дети, мой младшенький важнее родины, которую я люблю. Но ставить ее выше мамы, папы, сестры, братьев моих — много ей чести», — ответил на это телеведущий Отар Кушанашвили.

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