«Я удивляюсь»: Кети Топурия объяснила, почему забывает тексты песен на концертах

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия редко делится кадрами из личной жизни. Но иногда исключения случаются. Звезда сейчас в декрете, ее младшему ребенку, сыну Адаму, скоро исполнится полтора годика, и все свое свободное время она посвящает ему.
Накануне Топурия показала, как проводит время с сынишкой. Вместе они расположились на диване и смотрели музыкальный телеканал для детей. Сама Кети тоже уже наизусть выучила детские песенки и вовсю напевала их. Позируя себе для селфи, артистка пообщалась с подписчиками.
«Слушайте, потом я удивляюсь, почему я текст на концерте забыла. Конечно, у меня уже переполнена память там», — призналась звезда.
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