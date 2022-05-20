«Я – страшный шопоголик»: Рудковская назвала стоимость платья, которое позволила себе на Новый год

Как отметила продюсер, вышла в свет она в нем всего один раз.

Продюсер Яна Рудковская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» назвала стоимость платья, которое позволила себе на Новый год.

«Это было очень давно. Полгода назад я купила себе платье и отдала за него 15 тысяч евро. Это было на Новый год, совмещенный с днем рождения. Порадовала себя. Один раз примерила». Яна Рудковская

По словам Яны Рудковской, она обожает дорогие вещи. «Я — страшный шопоголик. Могу себя сравнить с Филиппом Киркоровым в женском обличье. Что мне нравится — куплю себе все. У нас у всех было разное детство. Я не бедно одевалась. Люблю красивые вещи и красиво одеваться. Я страшная транжирка. Первый миллион долларов заработала в районе 27 лет назад. Купила машину, квартиру. И начала покупать красивые дорогие вещи, платья. Сейчас донашиваю и могут лет 30 не ходить по магазинам», — заявила Яна Рудковская.

Напомним, что Яна Рудковская – жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. У них двое общих сыновей.

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