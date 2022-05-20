Еще не родила: Регина Тодоренко похвасталась внушительным животом

Телеведущая беременная во второй раз.

Телеведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка. Она рассекретила свою беременность еще в период шоу «Маска» на НТВ и пообещала родить к концу сезона. Проект закончился, звезда пропала из соцсетей. И многие поклонники посчитали, что прибавление в семействе звезды и ее мужа Влада Топалова уже случилось.

Однако, накануне Тодоренко внезапно вышла на связь в микроблоге. Она пожелала всем здоровья и показала себя с внушительным животом. При этом, будущая мама лежала на скамейке в каком-то помещении. Что бы это значило, никто не знает наверняка, но понятно одно: звезда еще не родила.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!