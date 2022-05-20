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Новости шоу-бизнеса: Брежнева разгружает фуры в Польше, Бабкина опустила Пугачеву, сколько заплатили Галкину за антироссийскую позицию

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Брежнева разгружает фуры в Польше, Бабкина опустила Пугачеву, сколько заплатили Галкину за антироссийскую позицию
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что Вера Брежнева сменила сценические платья на рабочую форму. Теперь певица помогает разгружать фуры в Польше. Тем временем, Надежда Бабкина прошлась по Алле Пугачевой, припомнив Примадонне, что та получала большую  поддержку от государства. Об  этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Вера Брежнева разгружает фуры в Польше

Вера Брежнева недавно сбежала из Украины в Польшу. Там певица помогает разгружать фуры в центре помощи беженцам. Певица даже освоила специальную технику — роклу. Это такая гидравлическая тележка.

Надежда Бабкина прошлась по Алле Пугачевой

Надежда Бабкина считает, что Алле Пугачевой, которая вот уже два месяца живет в Израиле, не стоило покидать страну. Ведь Примадонне в России оказывали большую поддержку от государства.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: соцсети

«Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!»- заявила Бабкина.

Григорий Лепс назвал Аллу Пугачеву великой женщиной

Между тем Григорий Лепс считает, что Алла Пугачева – великая женщина. Артист уверен, что Примадонна обязательно вернется в Россию.

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

«Зачем стазу ставить ярлыки? Может, человек отдыхает просто. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — отметил Лепс.

Сколько заплатили Максиму Галкину за антироссийскую позицию

Тем временем, в Сети считают, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин высказывался в адрес России не просто так. Продюсер Сергей Лавров считает, что шоумен могли заплатить большие деньги страны Запада.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая», — высказался Лавров.

Новая любовь Павла Прилучного

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный проводит отпуск с Зепюр Брутян. Они отправились на море. Это первая девушка, с которой он публикует фото с отдыха после развода. Свой роман с Мирославой Карпович артист скрывал.

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — заявил Павел.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

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