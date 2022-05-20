«Сделаю все, чтобы ты просыпалась с улыбкой»: Пресняков трогательно поздравил Подольскую с днем рождения

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший стали супругами в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей. Старшего Артемия певица родила в 2015 году. А младший Ваня появился на свет в 2020-м.

20 мая Наталья отмечает свой день рождения. Выпускнице «Фабрики звезд» исполнилось 40 лет. По этому случаю Пресняков оставил трогательное пожелание в своей соцсети.

«Любимая моя! Ты делаешь мою жизнь счастливой! И я сделаю все, чтобы ты всегда просыпалась с улыбкой! С днем рождения, моя туся», — написал Пресняков.

Напомним, на днях Наталья Подольская с мужем и сыновьями вернулась с отдыха в Турции.

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