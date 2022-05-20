«Очень важное событие»: Королева показала, как выглядела в детстве

Накануне Наташа Королева появилась в соцсети. В последнее время певица это делает крайне редко. По мнению фанатов, их любимица просто устраивает новомодный нынче детокс от соцсетей.

В своей соцсети Наташа Королева опубликовала детский снимок. На нем она красовалась с одноклассников в красных галстуках. Фотография была приурочена к дню пионерии, который в Советском Союзе отмечали 19 мая.

«На фото я и мой друг Колюнька после торжественной линейки в музее Ленина, где нас почетно принимали в пионеры и для нас это было очень важное и памятное событие, которое мы до сих пор вспомнившем с особенным трепетом», — написала Королева.

Напомним, ранее стало известно, что единственный сын Наташи Королевой и Сергей Глушко, 20-летний Архип Глушко сменил имидж.

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