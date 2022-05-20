Все в сборе: уехавший в Израиль Смехов встретился с Пугачевой

Пугачева давно обосновалась на чужбине, как и многие другие российские звезды.

Вениамин Смехов улетел в Израиль, как он объяснил, в командировку. Там у него, действительно, дела – выступление на Форуме русской культуры в Европе «СловоНово». Вместе с ним в Музее еврейского народа, где состоялось мероприятие, участие приняли многие российские звезды, которые проживают в данный момент на Земле обетованной.

Посетила форму и Алла Пугачева. Она встретилась с Вениамином Смеховым, представившим поэтическую программу, а также с другими земляками – Андреем Макаревичем, Максимом Леонидовым, Людмилой Улицкой, Борисом Гребенщиковым.

Правда, Примадонна не выступала на форуме, а лишь общалась с соотечественниками, пишет сайт «7 дней».

Напомним, Алла Борисовна улетела в Израиль вскоре после начала кампании по защите Донбасса. Туда она перебралась с детьми и мужем Максимом Галкиным. Недавно стало известно, что вернется женщина, которая поет, к началу учебного года, то есть не скоро.

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