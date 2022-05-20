«Моя новая любовь»: Прохор Шаляпин официально представил свою возлюбленную

Музыкант и популярный певец Прохор Шаляпин в «Телеграм» официально представил свою новую возлюбленную – актрису и модель Ольгу Сан.

«Моя новая любовь», — подписал он кадр с красивой девушкой. На снимке звездная пара находится в одном из ресторанов. Она буквально светятся от счастья.

Отметим, что Ольга Сан считается «иконой стиля». В 2020 году она стала обладательницей титула «Миссис Россия-Вселенная». Известно, что она без ума от своего котика Ларса. Ольга Сан ежегодно устраивает для него празднование Нового года, масленицы, 23 февраля и даже 8 Марта. Ну и, конечно, дня рождения.

Заметим, что Прохор Шаляпин в прошлом году похоронил свою жену канадку русского происхождения Татьяну Дэвис. Она умерла в США от последствий коронавируса.

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