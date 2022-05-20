Выгнать с позором: в Европе осуждают появление Бони на Каннском кинофестивале

Несмотря на все запреты, телеведущая покрасовалась на красной дорожке.

Накануне в Каннах отгремел один из самых популярных кинофестивалей. Перед его началом организаторы довольно тщательно подошли к отбору гостей, даже журналистам из России запретили приехать на церемонию.

Однако экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, которая уже много лет живет в Монако, все-таки смогла покрасоваться на красной дорожке.

Снимки Виктории в вечернем платье появились во многих западных изданиях – от Variety до Daily Mail. После этого пользователи Сети обвинили организаторов Каннского фестиваля в пророссийских настроениях.

Как пишет «Комсомольская правда», масла в огонь добавили старые снимки Виктории, всплывшие в соцсетях: на них она позирует в купальнике и в футболке с портретом Владимира Путина. По мнению большинства европейцев, Викторию Боню следовало выгнать из Канн с позором.

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