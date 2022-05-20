«Я давно интересуюсь психологией»: Ксения Бородина поделилась впечатлениями от похода в театр

Ксения Бородина вернулась из отпуска в Дубае, куда летала в одиночку на несколько дней. Это уже не первый ее отпуск, она едва ли не каждый месяц направляется к морю.

По прилете в Москву ведущая «Дома-2» захотела острых ощущений. Сначала она прокатилась в метро, после чего разнесла эту идею в пух и прах, а затем отправилась в театр. И спектакль ей понравился — оказалось, она не в первый раз его смотрела.

«Спектакль называется «БезДна». Я пошла на него второй раз, потому что это впервые за долгое время, когда я испытала всю гамму чувств на спектакле. И смех, радость, страх, слезы… Я давно интересуюсь психологией, так вот это лучше любого учебника по психологии. Можно задуматься о своей судьбе, о своем прошлом, о своих предках… в этих девушках очень легко увидеть себя, своих мам, бабушку… многое объяснить и да, это не реклама, а честный отзыв», — написала звезда.

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