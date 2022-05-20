«Мужчин сегодня было уже больше!»: ставшая грузчицей Вера Брежнева похвасталась достижениями

С началом кампании по защите Донбасса многие звезды Украины выступили против мероприятия. Вера Брежнева, сделавшая головокружительную карьеру в России, в их числе. Но на Родине звезда не осталась, а предпочла солнечную Италию, откуда постоянно выходила на связь, жалуясь на плохое настроение.

Видимо, страдать ей надоело, и она решила заняться делами. Нет, на сцену красотка не вернулась, а устроилась грузчицей в благотворительный фонд помощи беженцам. Она прилетела в Любляну и начала загружать фуры. Посетовав на отсутствие мужской силы, на следующий день она уже обрела большую компанию сильного пола. Об этом экс-солистка ВИА «Гры» похвасталась в Сети.

«Ну что, мужчин сегодня было уже больше! И последний на сегодня 20-тонник загрузили — это так круто! Спасибо! Ждем еще!» — написала звезда.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!