«Не пытайтесь повторить»: Волочкова объяснила, почему ее шпагат на яхте опасен

Сама балерина не боится раскидывать ноги на судне.

Звезда сцены Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Турции. Туда звезда улетела, по слухам, с таксистом из Азербайджана, хотя представила его подписчикам как олигарха.

Отдых в компании любимого, как она называет спутника, проходит по полной программе – пляж, солнце, яхта. Не обошлось без шпагатов в привычных для Волочковой местах. Однако, повторять за ней балерина не рекомендует.

«В гармонии с природой.. Вам какое фото более по душе? На камнях, на яхте, на ее носу в шпагате или на корме? Только не пытайтесь повторить мой опыт шпагата на яхте, потому что есть опасность упасть в воду!» — предупредила звезда.

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