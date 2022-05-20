«Что с женщинами происходит?»: Повереннову изумили чрезмерно объемные губы Седоковой

Актриса считает, что в молодости певица выглядела лучше.

Свою страсть к преображениям Анна Седокова не скрывает. Недавно певица признавалась, что не хочет стареть и периодически заглядывает за омолаживающими уколами в кабинет косметолога.

Впрочем, к увеличению объемов разных частей тела Анна тоже нередко прибегает. Накануне она показала себя с новым цветом волос. Теперь Седокова – платиновая блондинка. Но фанаты обратили внимание на увеличенные губы певицы. Не прошла мимо преображения Седоковой и актриса Дарья Повереннова.

«Это Анна Седокова. И слева, и справа… Что с женщинами происходит? Почему «куриная жопка» вместо рта стала признаком красивой женщины? А Аня была хороша в натуральном цвете волос и с натуральными губами!» — написала Повереннова.

Напомним, еще зимой Анна Седокова с молодым мужем и сыном Гектором перебралась в США. В Майами певица арендует виллу за четыре миллиона рублей в месяц.

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