«Скоро можно выходить на пенсию»: Андрей Малахов назвал имя своего преемника на телевидении

Андрей Малахов является крестным отцом сына Филиппа Киркорова – Мартина. В своем телеграм-канале телеведущий опубликовал кадры, на которых звездный наследник с микрофоном беседует с Давидом Манукяном. Он, в свою очередь, не смог ответит на каверзный вопрос юного репортера.

«Кто ходит сидя?» — спросил Мартин у Давы. «Я не знаю, кто ходит сидя», — недоумевал рэпер. «Шахматист», — ответил сын Киркорова.

Это мини-интервью Андрей Малахов опубликовал в своем телеграм-канале и заметил, что растет достойная смена.

«Мой 9-летний крестник Мартин Киркоров своими каверзными вопросами ставит в тупик Даву. Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию!» — пошутил Малахов.

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