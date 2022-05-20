«Вся тусовка московская содрогнется»: Бузова щегольнула эффектным декольте в топе-бюстье

Певица оказалась в компании Светы Бондарчук и сняла себя на видео.

Певица и телеведущая Ольга Бузова практически круглосуточно онлайн. Она делится с поклонниками новостями о творчестве, переживаниями о личном, показывает закулисье рабочего процесса, а также себя в красивых нарядах.

На этот раз Бузова вышла на связь в Telegram. Красотка рассказала, что находится на интервью у Светланы Бондарчук. Они разместились в отеле с видом на Кремль и плодотворно беседовали, а интервью выйдет на канале журналистки в YouTube «Света вокруг света».

«Вся тусовка московская содрогнется», — предупредила Бузова, анонсируя свое интервью. Об этом поющая телеведущая поведала на видеоселфи, блеснув красивым декольте в черном топе-бюстье.

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