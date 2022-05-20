«Это высший дар»: Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с Волей

Пара вместе много лет и воспитывают двоих детей.

В этом году Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметят десятилетие семейной жизни. Они стали супругами в ноябре 2012 года. Гимнастка подарила шоумену двоих детей – сына Роберта и дочь Софию.

Накануне Утяшева приехала на Гастроли в Екатеринбург, где рассказала журналистам о секрете своего крепкого брака.

«Никакого секрета нет. Мы давно дружим, любим друг друга и не копим обид. А еще можем обо всем говорить! Это высший дар, когда человек умеет не только говорить и слушать, но и слышать», — цитирует Утяшеву «КП-Екатеринбург».

Добавим, по словам Ляйсан, на создание шоу Carmen P.S. ее вдохновило свидание с мужем в 2019-м, которое состоялось в Севилье.

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