«У нас тут весна»: Курбан Омаров распростер объятия вернувшимся в страну

Бывший муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров регулярно делится своим мнением на разные темы. Особенно горячим всегда получается обсуждение покинувших страну знаменитостей. Мужчина занял осуждающую такое поведение позицию и не раз высказывался категорично в адрес уехавших.
Сейчас, напротив, сменил гнев на милость и когда узнал, что возвращаются с чужбины уже многие, порадовался.
«Около 80% россиян, уехавших из страны после начала спецоперации, вернулись — глава Минцифры России. Данные получены исходя из анализа операторов связи по сим-картам.
У нас тут весна, мы стали ближе друг к другу, улыбаемся. Так что добро пожаловать домой, земляки», — написал блогер в Telegram.
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