«У нас тут весна»: Курбан Омаров распростер объятия вернувшимся в страну

Блогер и экс-муж Ксении Бородиной поразмышлял на тему камбэка сбежавших.

Бывший муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров регулярно делится своим мнением на разные темы. Особенно горячим всегда получается обсуждение покинувших страну знаменитостей. Мужчина занял осуждающую такое поведение позицию и не раз высказывался категорично в адрес уехавших.

Сейчас, напротив, сменил гнев на милость и когда узнал, что возвращаются с чужбины уже многие, порадовался.

«Около 80% россиян, уехавших из страны после начала спецоперации, вернулись — глава Минцифры России. Данные получены исходя из анализа операторов связи по сим-картам. У нас тут весна, мы стали ближе друг к другу, улыбаемся. Так что добро пожаловать домой, земляки», — написал блогер в Telegram.

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