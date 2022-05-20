Рубашка распахнулась: Каролина Севастьянова на шезлонге сверкнула соблазнительным декольте в бикини

Когда проект «Звезды в Африке. Весеннее обострение» для Каролины Севастьяновой закончился, красавица-гимнастка свои купальники в чемодан и улетела в Монако. На фешенебельном курорте олимпийская чемпионка обосновалась давно и сейчас лишь вернулась «домой».

Первым делом спортсменка поспешила к солнышку и воде, ведь в холодной Москве именно об этом она и мечтала. Расположившись на побережье, она красиво возлежала на шезлонге в тени пляжного зонтика.

Белая рубашка, прикрывающая фигуру красотки, распахнулась и явила миру красивое декольте в бикини и загорелые бедра гимнастки.

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