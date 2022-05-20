«Я просто перестала существовать»: Валя Карнавал – впервые о разрыве с Егором Кридом

Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал впервые рассказала о расставании с рэпером Егором Кридом. Они строили отношения год назад, вместе провели новогодние каникулы, летали в Дубай, но роман резко закончился. Что именно произошло, кто стал инициатором разрыва, по сей день было неизвестно. И вот, наконец, исполнительница хита «Ромашки» приоткрыла завесу тайны.

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Произошло это на шоу «Звезды в Африке». Карнавал нужно было выполнить задание и рассказать о расставании с Кридом, иначе завтрак она не получит. И девушке пришлось разворошить прошлое. Оказалось, инициативу расстаться проявила именно Валя. И ей было невероятно тяжело совершать этот шаг, пишет Ellegirl.ru.

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент», — призналась звезда.

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