Кейт Миддлтон в узком платье в пол с открытыми плечами встретилась с Томом Крузом на премьере

Герцогиня Кембридсжкая и принц Уильям появились на премьере «Топ Ган: Мэверик» в Лондоне. Исполнитель главной роли был галантным и подал руку Кэтрин на лестнице.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Она долго ждала от него предложения руки и сердца. Англичане ее сразу полюбили за утонченность и манеры.

Теперь герцогиня Кембриджская исполняет королевские обязанности, ездит в туры и встречается с важными людьми. Каждый раз она демонстрирует элегантные образы. Примечательно, что на днях Кэтрин в платье-пальто и шляпке повеселилась на садовой вечеринке.

А вот 19 мая Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время отправились в кинотеатр. Они посетили премьеру боевика «Топ Ган: Мэверик» в Лондоне. На мероприятии появился исполнитель главной роли Том Круз в нарядном смокинге.

Не удивительно, что герцогиня Кембриджская выбрала особенный наряд. Она продефилировала по красной дорожке в узком черном платье в пол Roland Mouret с открытыми плечами. Длинные сережки и прямые волосы сделали образ элегантным. В руках у нее был клатч.

Принц Уильям выглядел серьезным. Особенно, когда Том Круз подал руку его жене на лестнице, проявив галантность. Публики сразу зароптала, что супруг ревнует возлюбленную. Пара с радостью насладилась новым фильмом. Они также успели пообщаться с голливудским актером.

А вот поклонники пришли восторг от наряда герцогини Кембриджской. Она получила множество комплиментов. Платье подчеркнуло стройную фигуру многодетной мамы. Напомним, что она растит принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту.

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