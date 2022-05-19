Регина Тодоренко в облегающем платье подчеркнула округлившийся живот на последнем сроке беременности

Телеведущая впервые за несколько недель вышла на связь. Поклонники заподозрили, что она находится в роддоме.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она прославилась, когда вела шоу «Орел и решка». Потом ей удалось построить карьеру блогера. Она снимает свои передачи и часто оказывается в эпицентре событий.

Также Регина продолжает путешествовать. Ее во всем поддерживает муж Влад Топалов. Пара растит сын Михаила. А этой весной звезда раскрыла свою вторую беременность.

Несколько месяцев Тодоренко снималась в шоу «Маска». Она демонстрировала новые наряды. А после финала проекта телеведущая перестала появляться на публике.

Но 19 мая жена Топалова впервые вышла на связь за несколько недель. Она опубликовала фото, которое встревожило некоторых фанатов. Регина облачилась в трикотажное черное платье, которое подчеркнуло ее живот. Она лежала на пуфиках с маской на лице.

«Всем здоровья», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что Тодоренко находится в роддоме. Она была без макияжа и укладки. Другие подметили, что ей идет ее интересное положение.

«Ой, какой уже живот», «Уже рожать?», «А почему в маске? В больнице?», «Регина, какая фигурка», «Такая хорошенькая», «Скоро случится чудо», «Просто чудо», «Как давно от вас не было вестей», «Хорошо выглядите! Ждем уже новостей», — прокомментировали кадр подписчики.

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