«У нас на радаре»: гендиректор ВАДА Оливье Ниггли раскрыл детали «дела Камилы Валиевой»

По его словам, он ожидает данных из России.

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что пока не может дать подробных комментариев по «делу Валиевой», потому что его расследует Российское антидопинговое агентство.

Как заметил Ниггли, он ждет решения из России. После этого уже можно будет говорить, соответствует ли оно кодексу и нужно ли будет подавать апелляцию, сообщает РИА Новости.

«Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России». Оливье Ниггли

Напомним, что Камила Валиева на Олимпиаде в китайском Пекине получила положительный допинг-тест. Его она сдавала еще в декабре. Российской фигуристке пока не вручена золотая медаль за победу в командных соревнованиях.

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