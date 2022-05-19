«На самом деле — это предательство»: Белов осудил Шевчука после его заявлений на концерте в Уфе

Как отметил лидер «Парка Горького», его коллеге только кажется, что он такой борец за свободу.

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что его коллеге Юрию Шевчуку только кажется, что он такой борец за свободу и либерал.

«На самом деле — это предательство. Вроде бы, казалось, такой глубинный творческий человек, но абсолютно плоское понимание того, что происходит в мире вообще. Либерализм — страшный посыл». Алексей Белов

Как отметил Белов, Шевчук может дождаться времен, когда к нему домой придут и скажут, что он «родитель номер один, а его жена — родитель номер два». По словам музыканта, ребенка Шевчука будут учить, чтобы он стал трансгендером, сообщает телеграм-канал «Абзац».

больше по теме Юрием Шевчуком заинтересовались правоохранительные органы, на него составлен протокол Музыкант привлек к себе внимание силовиков неоднозначными высказываниями о Родине.

Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе сделал ряд скандальных заявлений о родине и президенте. После выступления на лидера группы «ДДТ» был составлен протокол.

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