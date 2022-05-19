«На самом деле — это предательство»: Белов осудил Шевчука после его заявлений на концерте в Уфе

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что его коллеге Юрию Шевчуку только кажется, что он такой борец за свободу и либерал.
«На самом деле — это предательство. Вроде бы, казалось, такой глубинный творческий человек, но абсолютно плоское понимание того, что происходит в мире вообще. Либерализм — страшный посыл».
Как отметил Белов, Шевчук может дождаться времен, когда к нему домой придут и скажут, что он «родитель номер один, а его жена — родитель номер два». По словам музыканта, ребенка Шевчука будут учить, чтобы он стал трансгендером, сообщает телеграм-канал «Абзац».
Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе сделал ряд скандальных заявлений о родине и президенте. После выступления на лидера группы «ДДТ» был составлен протокол.
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