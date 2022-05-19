Ксения Корнева рассказала, когда Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в соцсетях ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Одни из них касался бывшей участницы шоу Юлии Михалковой.

«Юлия Михалкова больше не снимается в «Пельменях?» — задал вопрос пользователь.

«Года три уже», — ответила Ксения Корнева.

Как отметила Ксения Корнева, ей бы хотелось когда-нибудь поработать на съемочной площадке с такими актерами, как Сергей Маковецкий и Елена Лядова. Также Корнева сообщила, что ей комфортно жить на съемной квартире в Москве. Свое жилье она пока покупать не планирует. В Екатеринбурге же она появляется только на репетициях «Уральских пельменей».

Напомним, что после ухода Юлии Михалковой именно Ксения Корнева, а также Илана Юрьева стали лидерами женской части команды. На них сейчас лежит особая ответственность.

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