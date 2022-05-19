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Ксения Корнева рассказала, когда Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Юмористка ответила на самые интересные вопросы своих поклонников.

Ксения Корнева рассказала, когда Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
Ксения Корнева. Фото: Global Look Press

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в соцсетях ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Одни из них касался бывшей участницы шоу Юлии Михалковой.

Ответ Ксении Корневой
Ответ Ксении Корневой. Фото: соцсети

«Юлия Михалкова больше не снимается в «Пельменях?» — задал вопрос пользователь.

«Года три уже», — ответила Ксения Корнева.

Как отметила Ксения Корнева, ей бы хотелось когда-нибудь поработать на съемочной площадке с такими актерами, как Сергей Маковецкий и Елена Лядова. Также Корнева сообщила, что ей комфортно жить на съемной квартире в Москве. Свое жилье она пока покупать не планирует. В Екатеринбурге же она появляется только на репетициях «Уральских пельменей».

Напомним, что после ухода Юлии Михалковой именно Ксения Корнева, а также Илана Юрьева стали лидерами женской части команды. На них сейчас лежит особая ответственность.

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ЕкатеринбургКсения КорневаМосквашоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова