Волочкову заподозрили в романе с таксистом из Азербайджана

Балерина отдыхает сейчас с молодым человеком в Турции.

Анастасия Волочкова отдыхает сейчас в Турции с новым молодым человеком. Личность мужчины по традиции балерина скрывает, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Артиста при этом утверждает, что ее жених — довольно обеспеченный, «со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством».

Однако журналисты kp.ru выяснили, что новый возлюбленный Волочковой — водитель такси из Азербайджана.

Сама же Волочкова подтвердила, что мужчина — не из России и ему 39 лет.

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