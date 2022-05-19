Смерть Ален Делона опровергли

В окружении артиста заверили, что «нужный момент» пока не настал.

В четверг, 19 мая, в Сети появилась информация о том, что в Швейцарии скончался знаменитый актер Ален Делон. Якобы артисту сделали эвтаназию из-за серьезных проблем со здоровьем.

К счастью, подтверждения эта новость не нашла. Пресс-секретарь Делона заверил, что 86-летний артист жив, близкие сказали, что «нужный момент» пока не настал. По его словам, совершить эвтаназию в дни Каннского фестиваля — моветон, пишет издание Le Point.

Секс-символу европейского кино Алену Делону уже 86 лет. За свою долгую жизнь артист успел сыграть десятки ярких ролей, перевоплощаясь как в положительных героев, так и в негодяев. Однако сейчас у Делона нет физических сил, чтобы вплотную заниматься работой. Артист все чаще жалуется на здоровье и… задумывается о смерти.

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