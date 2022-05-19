«Работать с мастерами своего дела – всегда праздник»: Кравец и Хабенский готовят совместный проект

В ближайшее время артистка пообещала сообщить подробности.

Артистка и звезда «Камеди Клаб» Марина Кравец в «Телеграме» сообщила, что готовит некий совместный проект с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским.

«Работать с мастерами своего дела — это всегда праздник, а узнавать что-то новое — всегда открытие! Недавно мы встретились с Константином Хабенским на съемочной площадке, и это был потрясающий опыт!» Марина Кравец

По словам Марины Кравец, у них с Константином Хабенским есть «один общий интересный проект». Все подробности юмористка пообещала сообщить несколько позже.

Напомним, что Марина Кравец — единственная представительница слабого пола среди звезд «Камеди Клаб». Выпуск новых серий проекта заморожен из-за событий на Украине.

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