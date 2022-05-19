Стало известно, сколько Лолита Милявская зарабатывает в театре

Певица Лолита Милявская периодически играет в театре «Модерн» в спектакле «Женитьба». Как стало известно журналистам kp.ru, по контракту с 20 мая и до конца года артистка заработает 543,5 тысячи рублей.

За эти деньги Лолите предстоит сыграть роль в десяти спектаклях. В документе также прописано, что певица не имеет права занимать даты спектаклей другими событиями. И если показ перенесут по вине Лолиты, ей придется выплатить пени за каждый день просрочки.

Кстати, в «Женитьбе» 58-летняя Лолита играет роль 26-летней Агафьи Тихоновны, которая безуспешно пытается выйти замуж.

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