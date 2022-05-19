«Катенька только улыбнулась»: брат Кузьмина намекнул на скорое пополнение в семье музыканта

Как заметил Александр, возможно, это семейный секрет его звездного родственника.

Брат музыканта Владимира Кузьмина заявил, что его брат мог приостановить свою гастрольную деятельность из-за беременности жены Екатерины.

«Ходят слухи о том, что мой брат отменил концерты из-за возможной беременности его жены Кати, но на мой вопрос о ее беременности Катенька только улыбнулась, возможно, это их семейный секрет». Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, Екатерина интересуется, как у него дела. Она проявляет чуткость к родственнику. Сам Александр Кузьмин сейчас занимается написанием некого «кузьминского хита, который скоро все услышат», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Владимир Кузьмин приостановил свою гастрольную деятельность. Причина может быть в его неважном состоянии здоровья. Хотя, возможно, его жена Екатерина — беременна.

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