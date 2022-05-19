«Разве у нее есть золотая олимпийская медаль?»: Ирина Роднина высказалась о Камиле Валиевой

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, нужно дождаться результатов расследования.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина попросила не вешать на шею золотую олимпийскую медаль фигуристке Камиле Валиевой раньше времени.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания». Ирина Роднина

Напомним, что в командном турнире фигуристов Камила Валиева выиграла золото, но награждение не состоялось. Допинг-проба юной спортсменки, сданная ей еще в декабре, оказалась положительной, сообщает sports.ru.

Отметим, что скандал с допинг-пробой отразился на состоянии Камилы Валиевой в личном турнире. Она смогла занять в нем только четвертое место, оставшись без медали.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.