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«Разве у нее есть золотая олимпийская медаль?»: Ирина Роднина высказалась о Камиле Валиевой

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, нужно дождаться результатов расследования.

«Разве у нее есть золотая олимпийская медаль?»: Ирина Роднина высказалась о Камиле Валиевой
Ирина Роднина. Фото: Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина попросила не вешать на шею золотую олимпийскую медаль фигуристке Камиле Валиевой раньше времени.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания».

Ирина Роднина
Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Global Look Press

Напомним, что в командном турнире фигуристов Камила Валиева выиграла золото, но награждение не состоялось. Допинг-проба юной спортсменки, сданная ей еще в декабре, оказалась положительной, сообщает sports.ru.

Отметим, что скандал с допинг-пробой отразился на состоянии Камилы Валиевой в личном турнире. Она смогла занять в нем только четвертое место, оставшись без медали.

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