Зачем Раймонд Паулс пригласил Максима Галкина в Латвию

Композитор удивлен тому, что Галкин не сумел «обойти острые углы».

Латвийский композитор Раймонд Паулс не любит общаться на политические темы, хотя его часто просят «высказаться». Недавно маэстро ответил латвийским журналистам:

«Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить! Недавно спросили мою жену: а вы русская или украинка? Она ответила: «Нет. Одесситка!» Это и специфический юмор, особая атмосфера… Он сам по себе… не связан ни с кем…»

Когда же его спросили, что он думает о творчестве Максима Галкина, Раймонд Паулс ответил:

«Пусть приезжает в Латвию… если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет — Максим обычно очень умело обходил острые углы…»

В настоящее время, как сообщает издание Аrgumenti.ru, композитор не пишет ничего нового: готовится выступить на концерте в «Дзинтари».

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