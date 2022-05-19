Зачем Раймонд Паулс пригласил Максима Галкина в Латвию

Латвийский композитор Раймонд Паулс не любит общаться на политические темы, хотя его часто просят «высказаться». Недавно маэстро ответил латвийским журналистам:
«Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить! Недавно спросили мою жену: а вы русская или украинка? Она ответила: «Нет. Одесситка!» Это и специфический юмор, особая атмосфера… Он сам по себе… не связан ни с кем…»
Когда же его спросили, что он думает о творчестве Максима Галкина, Раймонд Паулс ответил:
«Пусть приезжает в Латвию… если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет — Максим обычно очень умело обходил острые углы…»
В настоящее время, как сообщает издание Аrgumenti.ru, композитор не пишет ничего нового: готовится выступить на концерте в «Дзинтари».
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!