«Транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения»: Садальский заступился за Хаматову

Ранее в адрес уехавшей в Латвию актрисы прозвучали оскорбления от Татьяны Васильевой и Сергея Никоненко.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что в последнее время публичные люди словно с цепи сорвались. Они наперегонки травят и оскорбляют народную артистку России Чулпан Хаматову.

«Почему эти персоны не смеют говорить о дядях в шляпах, укравших миллиарды? Кишка тонка! В основном подлизы транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения». Станислав Садальский

Как отметил Станислав Садальский, некоторым кажется, что, обидев коллегу, они лишний раз доказывают всем свое отношение к мнимому гражданскому обществу. Актер призвал игнорировать таких людей и стараться обходить стороной.

Кроме того, Садальский подколол свою бывшую подругу, актрису Татьяну Васильеву. Он заявил, что она «народная за деньги», напомнив, что ей надо кормить внуков и детей, поэтому она и раздает интервью.

Ранее Татьяна Васильева сравнила Чулпан Хаматову со свиньей. Актер Сергей Никоненко пошел еще дальше, назвав уехавшую в Латвию актрису проституткой и обозвав к тому же набитой дурой.

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