«Российский спорт вряд ли что-то потеряет»: Рудковская отреагировала на переезд Забияко в Канаду

Жена Евгения Плющенко и мать будущей надежды мужского фигурного катания Яна Рудковская отреагировала на новость о том, что российская фигуристка Наталья Забияко возобновила спортивную карьеру в Канаде за сборную этой страны.

Собственно, известного продюсера покоробило не решение 27-летней спортсменки уехать из РФ, а то, как общество накинулось на нее с критикой. Рудковская поделилась новостью о том, что лидер партии «Коммунисты России» назвал девушку «неблагодарной тварью» и призвал лишить ее всех наград за такое предательство.

«Господи, страсть-то какая! Девушка четыре года назад завершила карьеру в спорте. Решила вдруг возобновить! Думаю, что российский спорт вряд ли что-то потеряет от таких новостей, учитывая, что в России бешеная конкуренция в фигурном катании, — написала Рудковская в Telegram. — Но насколько у нас злой и непрофессиональный контингент цитируемых экспертов и «охотников на ведьм», аж страшно становится от степени их ненависти!»

Напомним, сама Наталья из Эстонии, где и начинала свою спортивную карьеру. В 2014-м она переехала в Россию и здесь нашла для себя прекрасного партнера Александра Энберта. Вместе они завоевали серебро Олимпийских игр 2018 года и ряд других наград. Забияко является заслуженным мастером спорта России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, участвовала в шоу «Ледниковый период».

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