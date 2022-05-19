В обнимку с главным человеком: Нюша запечатлелась с подросшим сыном на руках

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов и ярких образов. Певица раньше регулярно давала гастроли, а теперь находится в декретном отпуске.

У нее растет дочка Серафима-Симба, а в прошлом году артистка родила сына, но его имя пока хранит в тайне. Примечательно, что вместе с мужем Игорем Сивовым звезда переехала жить в Дубай.

Пока Нюша почти все время посвящает наследникам. Она снимает влоги, где показывает, как обосновалась в ОАЭ. Порой певица ходит на вечеринки и катается на яхте.

Но не так давно она стала готовиться к возращению на сцену и шить новые костюмы. 19 мая артистка поделилась новым кадром. Она запечатлелась утром в шортах и футболке. На руках звезда держала подросшего сына. Его лицо она не показала, но засветила пухлые щеки.

«Реже появлялась тут мои дорогие, но на это была причина… и теперь готова начать вводить вас в курс дела», — написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Еще больше комплиментов получил ее наследник. «Какие красивые», «Просто чудо», «Роскошный вид! Такая посвежевшая мамочка», «Сынок так вырос», «Мы ждем знакомства!», «Красивый малыш», «Какие у вас щечки», «Подрос знатно», «Богатырь», «Может, он Илья Муромец», «Парень большой уже», «Нюша такая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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