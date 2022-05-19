Две модницы: Долина в лимонном жакете и принтованных брюках появилась на публике с Бабкиной

Лариса Долина не скрывает, что в ее копилке множество работ. Она является одной из лучших джазовых исполнительниц в стране. Также певица преподает в вузе и регулярно участвует в фестивалях и премиях.

В свои 66 лет она может дать фору даже более молодым коллегам. Артистка следит за внешностью, похудела больше чем на 20 килограммов и сменила гардероб. Теперь каждый ее выход в свет привлекает к себе внимание общественности.

На днях Долина щегольнула в белоснежном костюме на премии «Жара». Она даже сделала косички, что визуально ее омолодило. А вот 19 мая певица приняла участие в пресс-конференции в ТАСС вместе с коллегами: Олегом Газмановым, Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Николаем Басковым.

На этот раз артистка появилась на публике в жакете лимонного цвета и брюках с узорами. Она отдала предпочтение модному оттенку.

«Сегодня во время пресс-конференции в ТАСС мы с коллегами обсудили текущую ситуацию в отечественной музыкальной индустрии и обьявили о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. Возглавить ассоциацию предложили инициатору ее создания — Николаю Баскову. Уже подписан протокол об объединении, далее будет создан устав и определена структура ассоциации», — написала Бабкина.

Она, к слову, появилась в белом жакете оверсайз. Артистка решила скрыть изъяны фигуры. А вот после конференции они сняли видео, поздравив Леру Кудрявцеву с днем рождения.

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