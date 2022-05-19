Зепюр Брутян в шортах-бермудах щегольнула на отдыхе с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян — известная актриса, армянка по национальности. Он сыграла цыганку Джуну в боевике «Батальон», а также засветилась в мелодраме «Бихэппи», а вот в криминальной драме «В клетке» артистка познакомилась с Павлом Прилучным.

Никто не ожидал, что у них завяжутся теплые отношения. Звезда сериала «Мажор» не так давно расстался с Мирославой Карпович. С ней он почти не афишировал отношения, так как они стали жить вместе, когда артист развелся с Агатой Муцениеце.

Но на днях Прилучный опубликовал фото, на котором предстал с Брутян. Они вместе уехали отдыхать. Обычно актер не говорит о личной жизни, поэтому удивил поклонников.

А 19 мая молодая актриса предстала с ним но новом снимке, уже сделанным на море. Она покрасовалась в футболке и черных шорта-бермудах. Наряд подчеркнул ее стройность. Павел признался, что счастлив. А вот статус отношений пока он не озвучивает.

Поклонники признались, что Зепюр похожа на Агату. Но многие были рады, что актер проводит время в такой компании. Фанаты уверены, что межу ними роман. «Ну вот», «Как неожиданно», «Молодец, она такая красивая», «Классная пара», «Она лучше Мирославы», «Какая прелесть! Паша, отличный вкус», «Хорошую девушку и показать можно», «Сияешь», — стали писать подписчики.

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