Утвердили на роль ведущего: Цискаридзе окончательно заменил Галкина в «Сегодня вечером»

Все эфиры программы будет теперь вести именно артист балета.

Артист балета Николай Цискаридзе окончательно утвержден на должности ведущего программы «Сегодня вечером» вместо уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина.

Напомним, что именно Николай Цискаридзе вел программу «Сегодня вечером», которая вышла на Первом канале 7 мая. Тогда некоторые думали, что замена разовая, но теперь ясно, что это не так.

Надо сказать, что Николай Цискаридзе блестяще справился с ролью ведущего. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели песни, сообщает «Комсомольская правда».

Заметим, что место ведущего программы «Сегодня вечером» было вакантным после отъезда Максима Галкина с семьей в Израиль. Раньше осени шоумена в родной стране ждать не стоит.

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