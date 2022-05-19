Стало известно, где сейчас находится Альбина Джанабаева

Жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, никуда не уехала, как писали СМИ. Певица сыграла на сцене КЗ «Академический» в постановке «Вредные привычки». Партнерами экс-солистки группы «ВИА Гра» стали Сергей Шакуров, Оскар Кучера, Даниил Спиваковский.

Напомним, в последнее время в СМИ то и дело появлялась информация о том, что Джанабаева и Меладзе собираются переехать за границу. Отвечая на эти слухи, Валерий Меладзе сообщил, что ни он, ни его брат Константин Меладзе никуда не уезжают.

Что касается супруги Константина Меладзе, Веры Брежневой, то в последние годы она постоянно жила в Италии, а Россию и Украину посещала только по работе: чтобы сняться в клипах и шоу, принять участие в концертах. В настоящее время певица находится в Польше. Об этом сообщает издание Ria.ru.

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