Меладзе выдает замуж дочь: младшая сестра выдала секрет родственницы

Арина раскрыла, что ее сестра Софико скоро отправится под венец.

Музыкант Валерий Меладзе в самое ближайшее время выдаст замуж свою 23-летнюю дочь Софико, которая появилась на свет от его первой жены Ирины Малухиной.

Любопытно, что Софико ведет крайне закрытый образ жизни и в социальных сетях подробностями предпочитает не делиться.

Впрочем, за нее это на днях сделала младшая сестра Арина, которая разместила в своем блоге в популярной соцсети снимок руки 23-летней девушки с помолвочным кольцом. На нем красуется большой драгоценный камень.

Известно, что возлюбленного Софико Меладзе зовут Савва. Будет ли пышное торжество, пока не ясно. Не исключено, что жених и невеста организуют праздник только для близких родственников.

Напомним, что У Валерия Меладзе и Ирины Малухиной три общих дочери. Также у музыканта два сына и дочь от нынешней жены — певицы Альбины Джанабаевой.

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