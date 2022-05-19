Тимати смог добиться расположения матери к своей новой пассии

Симона Юнусова без ума от длинноногой брюнетки Валентины Ивановой.

Рэперу Тимати удалось добиться расположения своей матери Симоны Юнусовой к новой возлюбленной брюнетке Валентине Ивановой. В Сети красавицу уже в шутку называют точной копией модели Ирины Шейк.

Не так давно Тимати вывел в свет Валентину Иванову, рассказав об этом общественности. При этом влюбленных сопровождала мама Тимати. В соцсетях Симона Юнусова активно лайкает откровенные фотографии Валентины Ивановой.

Сам Тимати о своем новом увлечении предпочитает не рассказывать. А вот его «давняя подруга», светская львица Ксения Собчак не перестает шутить по этому поводу. По ее словам, рэпер выбирает возлюбленных словно под копирку.

Напомним, что у Тимати двое детей: дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир, его мамой является модель Анастасия Решетова.

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