«Это уже третий или четвертый блин?»: Кудрявцева засняла подросшую дочку за ужином на кухне

Телеведущая показала, как Мария с помощью хитрости оставляет себе больше еды.

Лера Кудрявцева знакома публике, так как уже много лет ведет шоу «Секрет на миллион». Она также частая гостья на фестивалях и светских раутах. Примечательно, что блондинка дружит со многими именитыми персонами и знает их тайны.

А вот сама она редко дает интервью, а также почти не входит в свет с мужем Игорем Макаровым. Свободное время пара посвящает своей дочке Марии, которой три года.

Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска. Она провела время в Турции с семьей. Наследница не давала ей скучать. Порой Мария проявляла свой характер и могла устроить истерики.

Но в основном она танцевала на дискотеках, наряжалась и играла на пляже. А вот 18 мая телеведущая засняла дочку на кухне во время ужина. Мария ела блины и не хотела оставлять последнюю порцию никому.

«Это уже третий или четвертый блин?» — уточнила Кудрявцева. «Вообще-то, это кому?» — спросила кроха, показывая на тарелку. «Так вот, один блин остался. Вот он кому?» — уточнила блондинка. «Не знаю», — заверила Мария. «Ну ты же его уже не осилишь», — отметила телеведущая. «Лена не съест, мама не съест. Только я осталась», — сделала вывод малышка.

Она заверила, что съест и пятый блин. Девочка была в футболке и с прической на голове. Она жестикулировала руками. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Леры. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хитрая», «Как она четко все объяснила», «Настоящая женщина растет», «Маша молодец, никому еду не отдавай», «Ох, какая мадам растет», «Я бы уже засмеялась», — стали писать пользователи Сети.

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