Бабкина об уехавшей Пугачевой: «Она плюнула в Россию»

Надежда Бабкина высказалась об отъезде из нашей страны Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Примадонна, напомним, сейчас находится в Израиле и планирует вернуться домой осенью.

«То есть какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния», — добавила артистка.

Бабкина добавила, что у Пугачевой в голове явно что-то сформировано:

«Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!»

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